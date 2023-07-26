Eskişehir'de bir kadın, yengesinin bebeğini kaçırdı Ablasının evinde kalan gelininin 1 haftalık bebeğini çalan kadın, bebeği Mardin'e götürmek isterken geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yakalandı. Bebek ailesine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA 44 yaşındaki Hülya A., yaklaşık bir hafta önce Mardin’den Eskişehir’e gitti. Geliniyle birlikte oturan ablası N.A.'nın misafiri olan Hülya A., dün akşam herkesin uyuduğu sırada harekete geçti. Erkek bebeği kaçırdı Yengesinin bir hafta önce doğan erkek bebeğini alan kadın, ticari taksiyle Mardin'e gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra uyanan aile, bebeğin ve Hülya A.'nın olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Konya'da yakalandı İnceleme başlatan polis, bebeği kaçıran Hülya A.'nın 26 plakalı ticari taksi ile Konya istikametine gittiği belirledi. Hülya A.'nın içinde bulunduğu ticari taksi, Konya'nın Akşehir ilçesi girişindeki D-300 uygulama noktasında durduruldu. Annesine teslim edildi Araçta bulunan Hülya A. gözaltına alınırken, kaçırıldığı iddia edilen bebek kontroller için Akşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada gerekli kontrolleri yapılan bebek, Eskişehir'den gelen annesi E.A.'ya teslim edildi. Emniyete götürülen Hülya A.'nın ilk ifadesi ise dehşete düşürdü. 'İkizlerim öldü, psikolojim bozuldu' İkiz çocuklarının öldüğünü öne süren Hülya A.’nın, psikolojisinin bozuk olduğu ve bebeği Mardin’e götürmek için kaçırdığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen Hülya A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.