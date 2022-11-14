Petrol
94.39
-1.67%
Euro
19.2635
0.23%
Dolar
18.61
0.35%
Altın
1.057
0.30%
Borsa
4570
2.57%
Bitcoin
315.443
-0.63%
BTXN Coin
6.63
8.86%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    Eskişehir'de bomba provokasyonu yapan şahıs yakalandı

    Eskişehir'de bomba provokasyonu yapan şahıs yakalandı

    Eskişehir’de patlama olacağına ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddia edilen bir kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 14.11.2022 - 19:38
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 19:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısı yüreklerimizi yaktı.

    Saldırının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.

    Takip sonucunda ekipler, şüpheli kadının Gökmeydan Mahallesi Burçin Sokak’taki bir evde olduğunu tespit etti.

    Operasyon düzenlendi

    Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi.

    Sorgu için emniyete götürüldü

    Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Eskişehir'de bomba provokasyonu yapan şahıs yakalandı VİDEO

    Eskişehir de bomba provokasyonu yapan şahıs yakalandı #1

    Eskişehir de bomba provokasyonu yapan şahıs yakalandı #2

    Eskişehir de bomba provokasyonu yapan şahıs yakalandı #3

    Eskişehir de bomba provokasyonu yapan şahıs yakalandı #4

    Eskişehir de bomba provokasyonu yapan şahıs yakalandı #5


    Piyasalarda gün ortası
    Ekonomi

    Piyasalarda gün ortası

    İHH'dan Afganistan'a insani yardım
    Yaşam

    İHH'dan Afganistan'a insani yardım

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir