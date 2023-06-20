Eskişehir’de boşandığı eşinin motosikletine çarpıp, ölümüne neden olan zanlı tutuklandı Geçen yıl boşandığı ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği eski eşinin kullandığı motosiklete, otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan zanlı cinayetten tutuklandı. Zanlının ifadesinde kazanın bir ‘tesadüf’ olduğunu savunduğu öğrenildi.

DHA Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde oturan inşaat ustası İdris Güneş ve Beyhan Gökçe, 13 yıllık evliliklerinin ardından geçen sene boşandı. Çift, boşandıktan sonra çocukları için aynı evde yaşamaya devam etti. İddiaya göre yaklaşık 20 gün önce 39 yaşındaki Beyhan Gökçe, İdris Güneş’in cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp evden gitmesini istedi. Yine mesaj görünce tartışma çıktı Evden çıkan İdris Gökçe, 15 Haziran akşamı 20.30 sıralarında tekrar eve gidip barışmak için Beyhan Gökçe ile konuştu. Bu sırada yine cep telefonuna başka kadınlardan mesajlar geldiğini gören Beyhan Gökçe ve İdris Güneş arasında tartışma yaşandı. 42 yaşındaki İdris Güneş tartışmanın ardından 10 DBA 53 plakalı otomobille ayrıldı. 'Bilerek çarptı' iddiası Yaklaşık 3 dakika sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden çıktı. İdris Güneş iddiaya göre eski eşi Beyhan Gökçe’yi otomobille takip etti ve otomobilini Ali Çetinkaya Caddesi’nde bilerek üzerine sürerek çarptı. Yaralanan Gökçe, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Eski eş öldü, koca tutuklandı Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gökçe, bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İdris Güneş, işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan İdris Güneş, ‘eski eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. "Tesadüftü" İfadesinde olayın ‘tesadüf’ bir kaza olduğunu öne süren Güneş’in “Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. Yoldan ‘U’ dönüşü yapmak istediğim sırada, yolu kontrol ettim, fakat kimseyi görmedim. Sonrasında kaza gerçekleşti. Araçtan indiğimde eşim olduğunu fark ettim.” dediği öğrenildi. Beyhan Gökçe’nin cenazesi, geçen 17 Haziran günü Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Camisi’ndeki cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.