Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan Duygu H., yetkililere seslenerek "Öldürmeye kastetti, bir an evvel boşanmak istiyorum" dedi.

Türkiye'de kadına şiddet olayına bir yenisi daha eklendi.

Eskişehir'de anne ve babasıyla birlikte yaşayan ve bir çocuk annesi olan 32 yaşındaki Duygu H., boşanma davası açtığı 40 yaşındaki eşi C.H. ile Akarbaşı Mahallesi’nde karşılaştı.

Ardından kendi evlerine giden çift arasında yeniden tartışma başladı.

Şahıs kadını bıçakladı

Zorla eşini eve götürdüğü iddia edilen C.H., yanındaki bıçakla Duygu H.’yi bacağından bıçakla yaraladı.

Yaralı kadın bağrışları sonrasında komşular, durumu polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Eskişehir’de boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı VİDEO

Yaralı kadın taburcu edildi

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Duygu H., buradaki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Şüpheli serbest kaldı

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.H., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kadın eşiyle ilgili sorularını anlattı

Yaşanan olay sonrasında eve gelen Duygu H., baston ile yürümeye çalışıyor. 13 Yıllık eşi ile yaşanan olayı anlatan Duygu H., farklı zamanlarda eşi ile sorunlar yaşadığını söyledi.

İHA'nın haberine göre; son dönemde boşanma kararı aldığını ve ailesinin yanına sığındığını belirten Duygu H., şöyle konuştu:

"Bir an evvel boşanmak istiyorum"

"Daha öncesinde de ayrılmak istedim, ama ailemle tehdit ettiği için ayrılamadım. Hep aileme bir şey yapar diye korktum. Olay günü ise benimle konuşmak istedi. ’Sosyal medyada aileme hakaret etme.’ dedim. ’Mahkemede görüşürüz.’ dedim. Cebinde bıçağı vardı.

Beni çekiştirerek zorla eve çıkardı. Kaçmaya çalışsam da kaçamadım. Evde arbede yaşandı, sonra onun üzerine polis geldi. Öldürmeye kastetti. Elindeki bıçağı ittirdim, bıçak bacağıma geldi. Sırtımdan ve başımdan darbelerim var. Bir an evvel boşanmak istiyorum. Hukukun daha hızlı ilerlemesini, para cezalarının kaldırılmasını istiyorum."