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Eskişehir'de bozulan araca müdahale eden 2 kişiye taksi çarptı

Eskişehir'de bozulan araca müdahale eden 2 kişiye taksi çarptı

Arifiye Mahallesi'nde belediyeye ait temizlik aracının bozulmasıyla, bölgeye çekici aracı çağrıldı. İki kişi bozulan araçla ilgilenirken, o esnada kontrolden çıkan taksi kazaya neden oldu.