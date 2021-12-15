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- Eskişehir'de bozulan araca müdahale eden 2 kişiye taksi çarptı
Eskişehir'de bozulan araca müdahale eden 2 kişiye taksi çarptı
Arifiye Mahallesi'nde belediyeye ait temizlik aracının bozulmasıyla, bölgeye çekici aracı çağrıldı. İki kişi bozulan araçla ilgilenirken, o esnada kontrolden çıkan taksi kazaya neden oldu.
- İHA
- 15.12.2021 - 09:14
- Güncelleme : 15.12.2021 - 09:43
Eskişehir'in Arifiye Mahallesi'nde Sercan C. kontrolündeki, Odunpazarı Belediyesine ait olan temizlik aracı bozuldu.
ÇEKİCİ GÖNDERİLDİ
Bunun üzerine ihbar üzerine, bölgeye Atilla K. kontrolündeki 26 AEN 513 plakalı çekici aracı gönderildi.
Eskişehir'de bozulan araca müdahale eden 2 kişiye taksi çarptı VİDEO
YOL KENARINDAKİ 2 KİŞİYE TAKSİ ÇARPTI
O esnada, Adıgüzel D.’nin kullandığı 26 T 0144 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen Sercan K. ile Atilla K.’ye çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.