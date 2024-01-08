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Eskişehir'de çakmakla oynarken evi yaktı

Eskişehir'de çakmakla oynarken evi yaktı Eskişehir’de bir apartmanın 2’nci katında çakmakla oynayan çocuğun neden olduğu yangında, binada mahsur kalarak dumandan etkilenen ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılan 16 kişi hastaneye sevk edildi.