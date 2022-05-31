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- Eskişehir'de çaldığı ocağı internetten satışa koyan hırsız yakalandı
Eskişehir'de çaldığı ocağı internetten satışa koyan hırsız yakalandı
Özel ekipler tarafından hırsızlık suçuna ilişkin yürütülen çalışmada tespit edilen çalıntı ocağı internetten satmaya çalışan şahıs, emniyete götürüldü.
- 31.05.2022 - 16:09
- Güncelleme : 31.05.2022 - 16:32
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla özel ekip kurdu.
Kurulan ekip, harekete geçerek uzun sürekli daha ve kamera çalışmalarına yöneldi.
Çaldığı ocağı internetten satmaya çalıştı
24 Mayıs’ta Tepebaşı’nda bulunan bir ikametin bahçesinden çalınan sanayi tipi 2 adet başlıklı ocak tespit edildi.
İHA'nın aktarımına göre, çalınan ocak için internet uygulaması üzerinden satış ilanı açıldığı ortaya çıktı.
Hırsız yakalandı
Edinilen bilgilere göre, ocağı satmaya çalışan A.Y., ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.