- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir’de çaldıkları bisikleti internetten satarken yakalandılar
Eskişehir’de çaldıkları bisikleti internetten satarken yakalandılar
Bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma yürüten ekipler, çalıntı bisikletin internet üzerinden satışa konulduğunu belirledi. Yapılan operasyon ile 2 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 10.06.2021 - 17:10
- Güncelleme : 10.06.2021 - 17:16
Eskişehir’in Yenibağlar Mahallesi’nde, geçen ay meydana gelen bisiklet hırsızlığı nedeni ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalıntı bisikletin, internet üzerinden satışa konulduğu tespit edildi.
BİSİKLET İLE YAKALANDI
Harekete geçen ekipler, yapılan kimlik tespitinin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüpheli V.A., çalıntı bisikleti ile yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLE
Kısa süre sonra olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.G. isimli şahıs da gözaltına alındı.
Bisiklet sahibine teslim edilirken, şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.