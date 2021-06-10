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    Eskişehir’de çaldıkları bisikleti internetten satarken yakalandılar

    Bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma yürüten ekipler, çalıntı bisikletin internet üzerinden satışa konulduğunu belirledi. Yapılan operasyon ile 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 17:16
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    Eskişehir’de çaldıkları bisikleti internetten satarken yakalandılar

    Eskişehir’in Yenibağlar Mahallesi’nde, geçen ay meydana gelen bisiklet hırsızlığı nedeni ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Çalıntı bisikletin, internet üzerinden satışa konulduğu tespit edildi.

    BİSİKLET İLE YAKALANDI

    Harekete geçen ekipler, yapılan kimlik tespitinin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    Şüpheli V.A., çalıntı bisikleti ile yakalandı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLE

    Kısa süre sonra olayla bağlantılı olduğu tespit edilen B.G. isimli şahıs da gözaltına alındı.

    Bisiklet sahibine teslim edilirken, şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Eskişehir’de çaldıkları bisikleti internetten satarken yakalandılar #1

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