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    Eskişehir’de çalıntı motosikletle kablo çalarken yakalandı

    Devriye gezen jandarma ekipleri, fark ettikleri kablo hırsızını kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelinin hırsızlığı, çalıntı motosikleti ile yaptığı belirlendi.
    • 31.08.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 18:06
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    Eskişehir’de çalıntı motosikletle kablo çalarken yakalandı

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Yeniakçayır Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin hırsızlıkları önlemek amacıyla sivil araç ile icra edilen devriye gezerken, haberleşme ve nakil kablosu çalan1 şüpheliyi fark etti.

    Kaçan şüpheli, yürütülen takip sonucunda Yusuflar Mahallesi'nde yakalandı.

    Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin kullandığı motosiklet de çalıntı çıktı.

    250 metre çalıntı kablo ele geçirildi

    İHA’nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, olayda kullandığı 30 bin lira değerindeki çalıntı motosikletle beraber 7 bin lira değerindeki 250 metre kablo ele geçirildi.

    Eskişehir’de çalıntı motosikletle kablo çalarken yakalandı #1

    Cezaevine gönderildi

    Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

    Eskişehir’de çalıntı motosikletle kablo çalarken yakalandı #2


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