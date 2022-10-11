Çantası ile önüne gelene saldıran Deniz Ö. isimli kadına bipolar bozukluk teşhisi konulduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı İkieylül Caddesi’ndeki çarşı tramvay durağında, önceki gün Deniz Ö. isimli kadın, elindeki çanta ile önüne kim gelirse gelsin vurmaya başladı.

Araya girmeye ve kendisine engel olmaya çalışanlara da saldıran kadının o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Deniz Ö., sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürüldü.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bipolar bozukluk teşhisi konuldu

DHA’nın haberine göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevredekilere çantayla saldırmasının yanı sıra hırsızlık yaptığı öne sürülen Deniz Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve hastanede tedaviye alındığını açıkladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde tedavisi süren Deniz Ö.'ye, bipolar bozukluk teşhisi konuldu.

Polis memuruna da saldırdı

Öte yandan Deniz Ö.'nün, kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna saldırdığı ve girdiği büfede müşterilerden birinin şapkasını aldığı anların olduğu yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir’de, çantasıyla etrafa saldıran kadında bipolar bozukluk çıktı ViDEO