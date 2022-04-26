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    Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı

    Polis ekiplerince düzenlenen 2 haftalık operasyonlar sonucunda yakalanan 109 şüpheliden 51'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • 26.04.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:39
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    Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

    Çalışmalarda, 11 ile 25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, "Dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı.

    51 kişi tutuklandı

    Gözaltına alınan şüphelilerden 51'i, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Eskişehir de çeşitli suçlardan aranan 109 kişi yakalandı #1


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