Eskişehir’de cinayet şüphelisi beraat etti

İHA

Şüpheli ölüm yargıya taşındı, aileyi şoka uğratan bir karar çıktı…

36 yaşındaki Zerin Kılınç, geçtiğimiz yıl haziran ayında Eskişehir’in Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde sevgilisi ile birlikte yaşadığı evin ikinci kat penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

Ölüm şüpheli bulununca, soruşturma açıldı.

Bu çerçevede ifadesine başvurulan sevgili Yılmaz S., önce serbest bırakıldı.

Olaydan 7 ay sonra Zerin Kılınç’ın ailesinin avukatının şikayetçi olmasıyla tekrar başlatılan soruşturmayla gözaltına alınan Yılmaz S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması görüldü.

Tutuklu sanık Yılmaz S., Zerin Kılınç’ın ailesi ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Yılmaz S., şöyle konuştu:

O gün yaşananlar anormaldi, evet. Aileyle biz daha önce bir araya gelmiştik. Onlar bile benim bunu yaptığıma inanmamıştır. Ben 7-8 saat ikna etmeye çalıştım. ‘Tatile gidelim’ dedim. İkna edemedim. Moralinin düzelmesi ve normale dönmesi için elimden geleni yaptım. Ben 14-15 saniyede aşağı inmişim. Zaten olay sonrası şoktaydım. Vicdanen kendim elimden geleni yaptım. Tüm gün onun moralini düzeltmeye çalıştım.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını verdi.

Mahkemeden sanık hakkında, ‘atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gözetilerek, beraat kararı çıktı.

Ayrıca sanık Yılmaz S. hakkında, “kadına karşı tehdit” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın hükmen tahliyesine karar verdi.

Mahkeme sonrası Zerin Kılınç’ın ailesi, Eskişehir Adliyesi önünde basın mensupları ile bir araya geldi.

Kardeşi Zerin Kılınç’ı öldürdüğü şüphesiyle yargılanan Yılmaz S. hakkında verilen beraat kararına tepki gösteren Zeynep Altunluoğlu, sinir krizi geçirdi.

Altunluoğlu, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Zerin Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, “Yavrumun yavrusu evde bekliyor hakime hanım, Zerin’imi de getir hadi kansızı çıkardın hakime hanım. Senin de yavrun vardır dilerim Allah’tan. Getir Zerin’imi yavrusu evde bekliyor. Yavrumun kanı yerde kaldı.” dedi.

Mahkeme heyetinin vermiş olduğu karara itiraz edeceklerini belirten avukat Ahmet Seyhan, şu ifadeleri kullandı:

‘Şüpheden sanık yararlanır’ dendi ama ortada şüphe yoktu, bilimsel mütalaa vardı. Bilimsel mütalaa, CMK kapsamında alınmıştır. Erciyes Üniversitesi’nden alınmış bir mütalaa, Eskişehir'de bilirkişiler de yüksekten düşme konusunda uzman olmamasından dolayı biz mütalaa alacağımızı söyledik. Sanık, bu mütalaanın içeriğine dair herhangi bir itirazda bulunamadı. Sanığın beyanlarında yere düştüğünde ‘sekme var’ diyor. Bir insan yere düştüğünde zaten sekmez, top değil bu zaten. Bunların hepsine mahkeme inandı, öyle söyleyeyim. O yüzden şaka gibi bir karar ama komik değil diyoruz. Ama bundan sonrası için Eskişehir bölgesi için önerim, kadınların daha dikkatli olması. Çünkü katiller serbest. Katillerin serbest olduğu bir adalet sistemi de, maalesef güvenilir değildir. Hem Aile Bakanlığı hem biz kararı istinaf edeceğiz.