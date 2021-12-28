Eskişehir'de çobanın fuhuş karşılığı koyun verdiği kadın yakalandı

Birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalandı.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesi'nde İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.’nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.

FUHUŞ KARŞILIĞI 3 KOYUN VERDİ

Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi.

Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti.

SÜRÜ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler, Polatlı ilçesinde yakalandı.



