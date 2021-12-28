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- Eskişehir'de çobanın fuhuş karşılığı koyun verdiği kadın yakalandı
Eskişehir'de çobanın fuhuş karşılığı koyun verdiği kadın yakalandı
Birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalandı.
- İHA
- 28.12.2021 - 11:23
- Güncelleme : 28.12.2021 - 12:24
Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesi'nde İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.’nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.
FUHUŞ KARŞILIĞI 3 KOYUN VERDİ
Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi.
Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti.
SÜRÜ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler, Polatlı ilçesinde yakalandı.