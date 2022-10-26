Eskişehir'de çocuk parkını yaktılar

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişi ve kişilerce ateşe verildiği iddia edilen çocuk parkı kullanılmaz hale geldi.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi Adayolu Sokak’ta, çocukların spor yapmasına ve eğlenceli vakitler geçirmesine imkân sağlayan ahşap ve plastik malzemelerden üretilmiş oyun alanları, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Failler aranıyor

Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kasıtlı olarak çıkarıldığı iddiasını değerlendiren Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yenileme çalışmaları başlatıldı

Öte yandan İHA'nın aktardığına göre Tepebaşı Belediyesi tarafından, yangın çıkan parkın yenilenme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.