Eskişehir’de çocuklar canını hiçe saydı Eskişehir’de tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar, canlarını tehlikeye attı. Çocukları yaptığı tehlikeli yolculuk ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Eskişehir Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi’nde herkesi hayrete düşüren bir olay yaşandı.

SSK-Otogar hattında seyir halinde olan tramvayın arka kısmına tutunarak yolculuk yapan çocuk yaştaki 3 şahıs, canlarını tehlikeye attı.

O anlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi

Hayatlarını riske attıkları tehlikeli yolculukları ile görenleri endişelendiren çocuklar, tramvayda yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Çocuklar, tramvayın arkasına tutunarak bir süre yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)