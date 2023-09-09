İHA
Eskişehir Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi’nde herkesi hayrete düşüren bir olay yaşandı.
SSK-Otogar hattında seyir halinde olan tramvayın arka kısmına tutunarak yolculuk yapan çocuk yaştaki 3 şahıs, canlarını tehlikeye attı.
O anlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi
Hayatlarını riske attıkları tehlikeli yolculukları ile görenleri endişelendiren çocuklar, tramvayda yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Çocuklar, tramvayın arkasına tutunarak bir süre yolculuk yaptıktan sonra gözden kayboldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)