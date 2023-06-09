Eskişehir’de çocukları korkutup, kameraları kırdılar Bir yıl içinde ikinci kez güvenlik kameraları kırılan adam mağdur olurken, komşusunun evine giren kimliği belirsiz hırsızlar, matkap ve spiral motoru çaldı.

İHA

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde bulunan Şenova ve Muhterem Sokak kesişimindeki bir ev, yüzleri kapalı kimliği belirsiz üç hırsızın radarına takıldı.

Ellerinde çekiç benzeri aletlerle gelen üç hırsız, motosikletlerini uzak bir noktaya park etti.

Elektrikli scooter ile seyir halindeki çocukları da korkutan hırsızlar, daha sonra girecekleri eve doğru yaklaştı.

Güvenlik kamerasını çekiçle kırdılar

Şüpheliler, başlarını öne eğip şapkayla yüzlerini kapattı.

Hırsızlar bir süre sonra evi gören 2 güvenlik kamerasını çekiçle kırdı.

İddiaya göre güvenlik kameralarını kıran şahıslar girdikleri evden matkap ve spiral motoru çaldı.

Yine iddiaya göre aynı şahsın evinden daha önce de televizyonu çalındı.

Eşyaları çalınan ev sahibi ise polise giderek şikâyetçi oldu.

İkinci kez mağdur oldu

Öte yandan güvenlik kameralarının sahibi Murat Özbek’in, 27 Temmuz 2022 tarihinde yine 3 kişi tarafından kameraları kırılmıştı.

Bir yıl içinde ikinci kez kameraları çekiçle kırılan Murat Özbek, mağdur oldu.