Eskişehir'de dalgıçlar, denizden çöp topladı Denizde, yaklaşık olarak yarım saat su altında temizlik yapan dalgıçlar, bir kamyonet dolusu çöp çıkardı.

DHA

Erdek ilçesinde su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliğinin 8’incisi yapıldı.

Etkinlikte balıkadam kıyafetleri giyen dalgıçların yarım saatlik dalışında, 200 metrekarelik alanda temizlik yapıldı.

DENİZDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Şişe, pet, lastik, kap, kacak gibi atıkları gün yüzüne çıkaran dalgıçlar, buldukları eşyalara karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir kamyonet dolusu çöp çıkarılan etkinlikte, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)