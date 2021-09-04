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- Eskişehir'de dernekte kumara suçüstü
Eskişehir'de dernekte kumara suçüstü
Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 25 kişiye, 33 bin 400 lira idari para cezası verildi.
- AA
- 04.09.2021 - 14:54
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.
25 KİŞİYE 33 BİN LİRA CEZA
Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında 33 bin 400 lira ceza kesildi.
DERNEK SORUMLUSUNA DA İŞLEM YAPILDI
Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.