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    Eskişehir'de dernekte kumara suçüstü

    Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 25 kişiye, 33 bin 400 lira idari para cezası verildi.
    • AA
    • 04.09.2021 - 14:54
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    Eskişehir'de dernekte kumara suçüstü

    Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

    25 KİŞİYE 33 BİN LİRA CEZA

    Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 25 kişi hakkında 33 bin 400 lira ceza kesildi.

    DERNEK SORUMLUSUNA DA İŞLEM YAPILDI

    Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

    Eskişehir de dernekte kumara suçüstü #1

    Eskişehir de dernekte kumara suçüstü #2

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