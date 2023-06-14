Eskişehir'de devrilen aracın ön camından yürüyerek çıktılar
İHA

Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak’ta kavşaktan geçen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil sokak üzerinde yan yatarak durabildi.

Devrilen otomobilin içinde bulunan 2 kişi, içinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ön camdan yürüyerek çıktılar

İtfaiye ekiplerince başlatılan kurtarma çalışmasıyla, devrilen otomobilin ön camı söküldü.

Araç içinde mahsur kalan şahıslar, devrilen otomobillerinin ön camından yürüyerek çıktı.

sonrası ekiplerin çalışmaları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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