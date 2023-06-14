Eskişehir'de devrilen aracın ön camından yürüyerek çıktılar Eskişehir’de meydana gelen trafik kazası sonucu devrilen otomobilin ön camından itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkan kazazedeler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaybedildi.

İHA Eskişehir'de Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak’ta kavşaktan geçen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil sokak üzerinde yan yatarak durabildi. Devrilen otomobilin içinde bulunan 2 kişi, araç içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ön camdan yürüyerek çıktılar İtfaiye ekiplerince başlatılan kurtarma çalışmasıyla, devrilen otomobilin ön camı söküldü. Araç içinde mahsur kalan şahıslar, devrilen otomobillerinin ön camından yürüyerek çıktı. Kaza sonrası ekiplerin çalışmaları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.