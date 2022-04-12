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    Eskişehir'de doktor kontrolünden dönen cezaevi aracı devrildi: 5 yaralı

    Şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği mahkum taşıyan midibüs devrildi. Kazada ise toplamda 5 kişi yaralandı.
    • 12.04.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 18:02
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    Eskişehir'de doktor kontrolünden dönen cezaevi aracı devrildi: 5 yaralı

    Eskişehir Seyitgazi karayolu üzerinde ilerleyen, Afyonkarahisar cezaevinden hastane kontrolünden dönen mahkumları taşıyan 03 ADC 037 plakalı midibüs kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği midibüs, devrilerek yan yattı.

    5 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; kazada araç sürücüsü, 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı.

    İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, bir kısmı askıda kalan aracın şarampole devrilmemesi için halatla kendi araçlarına bağladı.

    Ön ve arka cam kırılarak mahkumlar çıkarıldı

    Ardından baltayla kırdıkları ön ve arka camlardan 6 yaralıyı çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de doktor kontrolünden dönen cezaevi aracı devrildi: 5 yaralı #1

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    Eskişehir de doktor kontrolünden dönen cezaevi aracı devrildi: 5 yaralı #5

    Eskişehir de doktor kontrolünden dönen cezaevi aracı devrildi: 5 yaralı #6

    Eskişehir de doktor kontrolünden dönen cezaevi aracı devrildi: 5 yaralı #7

    Eskişehir de doktor kontrolünden dönen cezaevi aracı devrildi: 5 yaralı #8

    Eskişehir de doktor kontrolünden dönen cezaevi aracı devrildi: 5 yaralı #9

    Eskişehir de doktor kontrolünden dönen cezaevi aracı devrildi: 5 yaralı #10


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