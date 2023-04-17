Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Dolandırıcılar her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.
Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.
Vatandaşları dolandırırken en çok kullanılan bahane ise kamu çalışanı yalanı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon başladı.
4 kişi gözaltına alındı
Eskişehir olarak İstanbul, Şanlıurfa ve Uşak’ta gerçekleştirilen operasyonda, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Eş zamanlık olarak 4 ildeki adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.
4 kişi tutuklandı
Hakim karşısına çıkan Recep Ç., Türker T., İsmail T. ve Okan S. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.