Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu! 4 kişi tutuklandı Eskişehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ operasyonunda, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Dolandırıcılar her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Vatandaşları dolandırırken en çok kullanılan bahane ise kamu çalışanı yalanı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon başladı.

4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir olarak İstanbul, Şanlıurfa ve Uşak’ta gerçekleştirilen operasyonda, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Eş zamanlık olarak 4 ildeki adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.

4 kişi tutuklandı

Hakim karşısına çıkan Recep Ç., Türker T., İsmail T. ve Okan S. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.