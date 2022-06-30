Petrol
109.59
-2.54%
Euro
17.4191
0.18%
Dolar
16.6851
0.28%
Altın
971.91
-0.11%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
320.580
-5.37%
BTXN Coin
6.32
-3.80%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Eskişehir’de dövülerek 3’üncü kat penceresinden atılan kuaför öldü

    26 yaşındaki erkek kuaförü, alacak meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet olan 1’i kadın 3 kişi tarafından dövülerek, 3'üncü kattaki evinin penceresinden atıldı. Kuaför, hastanede can verdi.
    • 30.06.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de dövülerek 3’üncü kat penceresinden atılan kuaför öldü

    Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde yaşayan erkek kuaförü Gökhan Kısacak (26), dün gece evine gelen ve aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu belirtilen Emine B. (27), Mert E. (26) ile Mesut T. (35) tartıştı.

    3’üncü kattaki evin penceresinden attılar

    Şüpheliler iddiaya göre, Kısacık ve evdeki Sırrı S.’yi (60) dövdü.

    Ardından ise Kısacık’ı 3’üncü kattaki evin penceresinden atıp kaçtı.

    Eskişehir’de dövülerek 3’üncü kat penceresinden atılan kuaför öldü #1

    Kurtarılamadı

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan Kısacık ve Sırrı S., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Ağır yaralı Kısacık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Eskişehir’de dövülerek 3’üncü kat penceresinden atılan kuaför öldü #2

    3 şüpheli yakalandı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gökhan Kısacık’ın ölümünün ardından başlattığı soruşturmada 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

    DHA’nın haberine göre sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi.

    Eskişehir’de dövülerek 3’üncü kat penceresinden atılan kuaför öldü #3

    "Kaçmaya çalışırken düştü"

    Şüphelilerin ilk ifadesinde, kavga ettiklerini kabul ettiklerini ancak Gökhan Kısacık’ın pencereden kaçmaya çalışırken düştüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eskişehir’de dövülerek 3’üncü kat penceresinden atılan kuaför öldü #4

    Eskişehir’de dövülerek 3’üncü kat penceresinden atılan kuaför öldü #5


    İlginizi Çekebilir

    Ordulu genç dolandırıcılara 4 bin TL kaptırdı
    3. Sayfa

    Ordulu genç dolandırıcılara 4 bin TL kaptırdı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Kastamonu'da sel sonrası tarım arazilerini inceledi
    Gündem

    Kastamonu'da sel sonrası tarım arazilerini inceledi

    Görüş Bildir