Eskişehir’de dövülerek 3’üncü kat penceresinden atılan kuaför öldü

26 yaşındaki erkek kuaförü, alacak meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet olan 1’i kadın 3 kişi tarafından dövülerek, 3'üncü kattaki evinin penceresinden atıldı. Kuaför, hastanede can verdi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde yaşayan erkek kuaförü Gökhan Kısacak (26), dün gece evine gelen ve aralarında daha önceden alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu belirtilen Emine B. (27), Mert E. (26) ile Mesut T. (35) tartıştı.

3’üncü kattaki evin penceresinden attılar

Şüpheliler iddiaya göre, Kısacık ve evdeki Sırrı S.’yi (60) dövdü.

Ardından ise Kısacık’ı 3’üncü kattaki evin penceresinden atıp kaçtı.

Kurtarılamadı

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan Kısacık ve Sırrı S., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Kısacık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 şüpheli yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gökhan Kısacık’ın ölümünün ardından başlattığı soruşturmada 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

DHA’nın haberine göre sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi.

"Kaçmaya çalışırken düştü"

Şüphelilerin ilk ifadesinde, kavga ettiklerini kabul ettiklerini ancak Gökhan Kısacık’ın pencereden kaçmaya çalışırken düştüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.