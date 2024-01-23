Eskişehir'de eğlence mekanı çıkışındaki silahlı saldırı faili tutuklandı

İHA
Eskişehir'deki eğlence mekanı çıkışında kaos yaşandı.
Olay, cuma günü gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak’ta meydana geldi.
Tartışma sırasında ateş açtı
Eğlence mekanı çıkışında karşılaşan Alperen G. ve Nuri Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Alperen G., yanında taşıdığı tabanca ile Nuri Ö.’ye ateş etti.
Nuri Ö. bacağından yaralanırken, Alperen G. olay yerinden kaçtı.
Saldırgan cezaevine gönderildi
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan Alperen G., yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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