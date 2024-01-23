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Eskişehir'de eğlence mekanı çıkışındaki silahlı saldırı faili tutuklandı

Eskişehir'de eğlence mekanı çıkışındaki silahlı saldırı faili tutuklandı Mekan çıkışında karşılaştığı husumetlisine silahla ateş eden ve olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından cezaevine gönderildi.