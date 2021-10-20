Eskişehir'de mühürlü 2 derneğe yapılan baskında 98 kişi yakalandı

Resmi olarak kullanıma kapalı olan 2 derneğe baskın yapıldı. 98 kişiye 130 bin 928 lira para cezası uygulanırken, yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak’taki mühürlü olan 2 dernekte kumar oynandığı bilgisi ile, ekipler harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen baskında 98 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

98 KİŞİYE 130 BİN 928 LİRA CEZA

Yakalanan 98 kişiye, toplam 130 bin 928 lira ceza uygulandı.

Dernek sorumlusu için de ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan işlem başlatıldı.

ARANAN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.