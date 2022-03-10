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    Eskişehir'de erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

    Tartıştığı kız arkadaşı Hanife U., tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Onur Ö., hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan kız arkadaşı ise tutuklandı.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 16:22
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    Eskişehir'de erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

    Eskişehir'de Kırmızıtoprak Mahallesi’ndeki bir evde iki sevgili arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    ERKEK ARKADAŞINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

    Çift arasındaki kavgada Onur Ö., kız arkadaşı Hanife U. tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Onur Ö., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    GÖZALTINA ALINAN KIZ ARKADAŞI TUTUKLANDI

    Hastanede tedavisi devam eden Onur Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Erkek arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaralayan ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hanife U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Yaralanan Onur Ö.’nün Ocak ayı sonunda Hanife U.’ya evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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