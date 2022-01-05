Eskişehir'de eşini bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Kendisini aldattığını düşündüğü karısını sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Y., cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gülsever Sokak üzerindeki apartmanın 2’nci katında oturan Ali ve Ülviye Y. çifti arasında, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmıştı.

EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen öfkeli adam, 4 çocuğu üst kattaki komşusundayken eşini sırtından 2 kez bıçaklayıp ağır yaraladı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Ali Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Eskişehir Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırgan Ali Y., yakın zamanda çıktığı cezaevine tekrar gönderildi.

Eskişehir'de tartıştığı eşini sırtından 2 kez bıçakladı

"ALDATILDIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM, O KİŞİLERİ HALÜSİNASYONLA EVDE GÖRDÜM"

Ali Y.'nin ifadesinde, “Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hakim olamadım, bıçakladım.” dediği öğrenildi.