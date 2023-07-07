Eskişehir'de eşini öldüren kadının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

2021 yılında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Sibel Yıldız, eşi Tahir Yıldız'dan boşanmak istedi.
Çift arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü; Sibel Yıldız, Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.
İhbar üzerine, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, kurtarılamadı.
Kadın tutuklandı
Polisin yakalayıp gözaltına aldığı Sibel Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasıyla hazırlanan iddianameyle, Sibel Yıldız hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
"Bıçağı elinden almaya çalışırken ona denk geldi"
Sanık Yıldız, ilk duruşmada yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti. Bunun üzerine ben evden çıkıp ailemin yanına gittim. Akşam tekrar geri geldim. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Eşim tartışma sırasında bıçağı aldı. Ben bıçağı onun elinden almaya çalışırken bıçak ona denk geldi. Onun elinden bıçağı ben aldım. Eşime bir kere sol göğüs kısmından bıçak darbesi vurdum. Apar topar pansuman yaptırmaya gittim. Sonra da eşime yardım etmek için ambulans çağıracaktım fakat eşimi evde bulamadım.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına da tutuklu sanık Sibel Yıldız, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Mahkemede, adli tıp kurumundaki incelemede Sibel Yıldız'ın akli dengesinin yerine olduğuna dair rapor okundu.
Savcı, Sibel Yıldız hakkındaki mütalaasını açıklayıp, 'Eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Ev hapsi istedi
Tutuklu sanık Sibel Yıldız, 3 çocuğu olduğunu belirterek, "Tahliyemi ve beraatimi talep ederim. Mahkeme tahliye kararı vermeyecekse cezamın ev hapsine çevrilmesini isterim." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.