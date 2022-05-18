Eskişehir'de eşini ve kızını bıçaklayan Afgan, hakim karşısına çıktı

Ailesine bıçakla dehşet yaşatan Abdulkadir Ahmadi ile ona engel olmak isteyen 19 yaşındaki Tolga yargılanmaya başladı. Tolga, olay sırasında tek amacının saldırganı durdurmak olduğunu söyledi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Afgan Abdulkadir Ahmadi, şubat ayında sokak ortasında kızı ve eşini bıçaklamıştı.

Çığlık sesleri üzerine olaya müdahale etmek isteyen Tolga Daşkıran ile Hüseyin Şahin ikilisinden Şahin, Ahmadi tarafından; Ahmadi de Daşkıran tarafından bıçaklanmıştı.

Tolga serbest kaldı, saldırgan koca tutuklandı

Abdulkadir Ahmadi ile Tolga Daşkıran olay sonrası tutuklanmış; Daşkıran, avukatının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İlk dava görüldü

Abdulkadir Ahmadi hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Daşkıran hakkında ise 'meşru savunma' kapsamında yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi, tutuksuz sanık Daşkıran, olay sırasında Daşkıran'ın yanında olan ve bacağından yaralanan Hüseyin Şahin ile avukatları katıldı. Ahmadi’nin yaraladığı eşi ve kızı ise duruşmaya gelmedi. Mahkemede kimlik tespitinin ardından Daşkıran’ın ifadesi alındı.

"Bıçak savurunca bıçak çekmek zorunda kaldım"

DHA'nın haberine göre Daşkıran, olay gününnü anlatarak şunları söyledi:

"Sokakta arkadaşlarımla yürürken arkamızdan kadın çığlık sesleri duyduk. Dönüp baktığımızda bir şahıs, 2 kadını bıçaklıyordu. Hüseyin oraya doğru koştu ve adama tekme attı. Adam da Hüseyin’i bıçakla ayağından yaraladı. Şahıs bıçağı bana savurdu ve bıçak montumu yırttı ama yaralanmadım. Daha sonra yanımdaki bıçağı çıkararak bir kere savurdum. Bizim başka şekilde şahsı etkisiz hale getirme şansımız yoktu.

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"Öldürme ya da yaralama kastım yoktu"

Ben bıçak savurduktan sonra Abdulkadir kaçmaya başladı. Biz onu 20-30 metre takip ettik çünkü kadınların ikisi de yaralıydı. Şahsın kaçmasını engelleyip, polise teslim etmek istedik. Şahıs bir markete saklandı. Elinde bıçak vardı, biz markete girmedik. Polisi ve ambulansı aradım. Abdulkadir’i öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu."





"Eşimle kızım benden habersiz dışarı çıkmıştı"

Sanık Abdulkadir Ahmadi ise eşi ve kızını kendisine yalan söylediklerini, kendisinden habersiz dışarı çıktıklarını öne sürerek şu ifadeyi verdi:

"Onları çıkmamaları için uyardım ama beni dinlemiyorlardı. Bu sebeple tartışma yaşadık. Tartışma esnasında eşimi bıçakladım. Öldürme kastım yoktu. Kızım da eşimin yanındaydı, ona da bıçakla vurmuş bulundum.

"Onları bıçakladım ama diğer kişiyi bıçaklamadım"

Daha sonra gelip bana saldırdılar, birisi beni bıçakladı. Sonra olay yerinden kaçarak bir markete saklandım. Kızımı ve eşimi bıçakladığımı kabul ediyorum fakat Hüseyin’i bıçakladığımı kabul etmiyorum."