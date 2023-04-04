Eskişehir’de eşinin öldürdüğü Rus kadının cenazesi, ülkesine gönderildi Tartıştığı 2 yıllık eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Rusya vatandaşı kadının hastane morgundaki cenazesi yakınlarının başvurusu üzerine özel bir cenaze nakil şirketince alınarak Rusya’ya gönderildi. Eşini kıskançlık tartışması sırasında öldürdüğünü itiraf eden katil koca ise tutuklandı.

DHA Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5’inci katında oturan ve 2 yıllık evli olduğu belirtilen Atila Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova, geçen cuma akşamı evde tartıştı. Tartışma sırasında Sarıhan mutfaktan aldığı bıçakla 55 yaşındaki eşi Samsanova’yı defalarca bıçakladı. Hayatını kaybetti Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Elena Samsanova’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atila Sarıhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kıskançlık tartışmasına kurban gitti Katil zanlısı Sarıhan, kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan tartışmada eşini bıçakla öldürdüğünü itiraf ederken, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Atila Sarıhan’ın bıçakla öldürdüğü Elena Samsanova’nın otopsisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapıldı. Moskova'ya gönderildi 4 gündür hastane morgunda bekletilen Samsanova’nın cenazesi, Rusya’da 3 çocuğunun ve eski eşinin resmi başvurusunun ardından özel bir cenaze nakil şirketince alınarak Moskova’ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.