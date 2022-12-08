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    Eskişehir'de eşiyle kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığına bakılacak

    Eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu şahıs ve engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanıp, serbest bırakılan gencin davasında akıl sağlığı raporu istendi.
    • 08.12.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 13:01
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    Eskişehir'de eşiyle kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığına bakılacak

    Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde Afgan Abdulkadir Ahmadi (62), sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

    Bu sırada caddedeki 19 yaşındaki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17), kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti.

    Şahin, yere düşürdüğü Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı.

    Tutuklandı, 3 sonra serbest kaldı

    Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

    5 Şubat'ta yaşanan olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün sonra taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.

    Eskişehir de eşiyle kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığına bakılacak #1

    'Akıl sağlığı raporu' kararı

    Abdulkadir Ahmadi ile engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanıp, daha sonra serbest bırakılan Tolga Daşkıran'ın yargılanmasına devam edildi.

    Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı.

    Mahkeme heyeti, Ahmadi'nin akıl sağlığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'nda kontrolden geçirilip, rapor alınmasına karar verdi.

    Eskişehir de eşiyle kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığına bakılacak #2

    Tutukluluk hali devam edecek

    Ahmadi ise uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

    DHA'nın haberine göre heyet, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı şubat ayına erteledi.

    Eskişehir de eşiyle kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığına bakılacak #3

    İddianame

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Tolga Daşkıran için de arbedede sanığı bıçaklaması meşru savunma kapsamında değerlendirilip, 'yaralama' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


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