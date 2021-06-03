Eskişehir’de eski nişanlısından tehditler alan kadın, yetkililerden yardım istedi

Ayrıldığı eski nişanlısı tarafından tehdit mesajları alıp darbedilen kadın, polise başvurdu. 3 aylık uzaklaştırma kararının bitmesi ile ne yapacağını bilmediğini belirten kadın, yardım istedi.

Eskişehir’de ikamet eden Melahat U., yaklaşık 2 yıl nişanlı kaldığı Uğur Y. tarafından aldatıldığını öğrendi.

Ayrılma kararı alan kadın, eski nişanlısından kurtulamadı.

Genç kadını rahat bırakmayan Uğur Y., evinden iş yerine kadar hem takip etti hem ölüm tehdidi içeren mesajlar attı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadını evinin kapısında darbetmeye çalışması üzerine Melahat U., korkmasına rağmen polise gidip şikayetçi oldu.

1 aylık uzaklaştırma kararına rağmen, ölüm tehditli mesajlar atmaya devam eden eski nişanlıya yetkili mahkeme tarafından, 3 aylık başka bir uzaklaştırma kararı daha çıkarıldı.

Son uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından ne yapacağını bilmediğini söyleyen kadın, yetkililerden yardım istedi.

“HAYATINDA BAŞKA BİRİ OLSA BİLE PEŞİMİ BIRAKMIYOR”

Melahat U., yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“5-6 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 2 yıl kadar nişanlı kaldık, 2 yıl önce de beni aldattığı için ayrıldık. Daha sonra beni bir takıntı haline getirdi. Hayatında başka biri olsa bile benim peşimi bırakmıyor, sürekli rahatsız ediyor. Benim başka bir hayat kurmama izin vermiyor. Hiçbir şekilde peşimi bırakmıyor, sürekli takip ediyor. Tehdit ediyor. Tedbir kararı aldırdım halen korkuyorum çünkü tehditler savurduğu mesajlar atıyor. Can güvenliğimden endişe ediyorum.

“ONUNLA OLMAM İÇİN BENİ ZORLUYOR”

En başında korktuğum için şikayet etmedim. Daha fazla zarar verebileceğini düşündüm. İş çıkışlarımda beni takip edip, sürekli onunla olmam için beni zorluyor. ‘Benim mesajlarıma neden cevap vermiyorsun?’, ‘Hayatında biri mi var?’ diye sürekli rahatsız ediyor. Ölümle tehdit ediyor.

“PSİKOLOJİM BOZULDU”

Bana yazdığı mesajları siliyor. En son yazdığı mesajı ekran görüntüsü almıştım. Evimin kapısını zorlayarak girmeye çalıştı ancak giremedi. Bu durumda kapıda bekledi ve ben dışarı çıkamadım. Kapının önünde de darbetti. En son beni ölümle tehdit ettiğinde tedirgin oldum ve psikolojim bozuldu.





“MESAJ ATMAYA DEVAM ETTİ”

Şikayetçi oldum, uzaklaştırma kararı aldırdım. Buna rağmen mesaj atmaya devam etti. Mesajda ‘beni şikâyet etmişsin, iş yerine geleceğim, sana rahat vermeyeceğim, sana gününü göstereceğim’ gibi ifadeler kullandı. Uzaklaşma kararı bir aydı. Gelen mesajlar üzerine tekrardan gidip ikinci kez şikâyetçi oldum, bir gece de nezarette kaldı. Durumu ciddi görüp bu kararı üç aya uzattılar.

“SÜREKLİ TEDİRGİN Mİ OLACAĞIM”

Ben bu üç aydan sonra ne yapacağım? Şu anda da tedirginim ama en azından ortada bir uzaklaştırma kararı var ve bir şey yapacağı zaman ceza alacağını biliyor. Belki bu onu durdurabilir ama ben her seferinde bu kararı uzatacak mıyım ya da bundan sonraki hayatımda sürekli tedirgin mi olacağım? Bu şekilde mi yaşayacağım? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum.

“KİNLENİR DİYE KORKUYORUM”

Şikayet ettikçe daha çok tahrik olur, kinlenir diye korkuyorum. Evet, bu zamana kadar birçok şey yaptı, bir tek öldürmediği kaldı ama bundan sonra şikayetçi oldum, uzaklaştırma kararı aldım ama bu kararın süresi dolduğunda intikam almak amacıyla bana bir şey yapabilir diye korkuyorum.

“ÇOK FAZLA KADIN CİNAYETİ OLUYOR”

Uzaklaştırma kararının günlerini sayıyorum ‘şu kadar süre rahatım’ diye. Ama bu kararın süresi dolduğunda ne yapacağımı bilmiyorum. Bu kişinin psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum çünkü beni takıntı haline getirmiş. Yetkililerden yardım istiyorum, herhangi bir ceza almasını istiyorum. O kadar çok ifade verdim, o kadar çok tedbir ve mahkeme kararları var ki elimde buna rağmen halen tedirginim. Türkiye’de çok fazla kadın cinayeti oluyor ve ben onlardan biri olmak istemiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum.”