Eskişehir'de eski sevgilisine 12 kez bıçak saplayan saldırgan: 'Pişman değilim' 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisini defalarca bıçaklayan ve olayın ardından çok geçmeden tutuklanan saldırgan, “Pişman değilim, Allah’a havale ediyorum.” dedi.

İHA

Kadına şiddet son bulmuyor.

Bu kez olayın adresi Eskişehir.

Bir eski sevgili daha dehşet saçmak istedi.

Dün 23.00 sularında alkollü bir eğlence mekanının önünde hareketli anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşı ile eğlenmeye giden 34 yaşındaki spor eğitmeni Gamze C., 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

12 kez bıçak salladı

Yaklaşık 3 ay önce fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Fatih D.’den ayrıldığı ve yakın zamanda uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenilen Gamze C., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 12 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Hayati tehlikesini atlattı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Gamze C., yoğun bakım ünitesinde gördüğü 1 gecelik tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatarak normal servise yatırıldı.

Tutuklandı

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Fatih D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

"Pişman değilim"

Tutuklanan şahıs, adliye çıkışında cezaevine götürülmek üzere polis aracına götürülürken gazetecilere söyledikleriyle hayrete düşürdü.

Eski sevgilisini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez bıçaklayan ve ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklanan Fatih D., gazetecilere, “İftiracı ve sonu olan kadınlar. Ben bıçaklamadım. Bana 2 milyon 200 bin lira taktı. Bunlar dolandırıcıdır. Pişman değilim, Allah’a havale ediyorum.” dedi.