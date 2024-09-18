Eskişehir'de eski sevgilisini 15 yerinden bıçaklayan sanığa 19 yıl 7 ay hapis cezası Spor eğitmeni olan eski sevgilisi Gamze Cesur'u 15 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Fatih Durmaz, tutuklu yargılandığı davada, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs, bıçak kullanmak ve ısrarlı takip' suçlarından 19 yıl 7 ay hapse mahkum edildi.

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DHA

Geçen yıl haziran ayında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde Fatih Durmaz (43) isimli şahıs, eski sevgilisi ve spor eğitmeni Gamze Cesur'u (35) 15 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

2 KEZ AMELİYAT OLDU, FİZİK TEDAVİ GÖRDÜ

Çevredeki kişilerin yardımıyla çağrılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cesur, el ve parmaklarındaki kullanamama sorunları nedeniyle iki kez ameliyat geçirdi ve uzun süreli fizik tedaviye tabi tutuldu.

YAKALANAN SALDIRGANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Fatih Durmaz, adliyeye çıkarıldığında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde, Durmaz'ın, arkadaşı Ayşe S. ile birlikte sokakta bekleyen Gamze Cesur'un arkasına yaklaşıp, kadını defalarca bıçakladığı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

25 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Fatih Durmaz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı ve dava açmak üzere dosyayı Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Yedi sayfalık iddianamede, Durmaz için 'Israrlı takip', 'Tasarlayarak ve canavarca bir hisle ya da eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından 14 ila 25 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

"YAPTIYSAM YAPTIM DERİM"

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Fatih Durmaz ve taraf avukatları katıldı. Durmaz, olay sırasında bıçak taşımadığını öne sürerek,

Üzerime atılan suçlamalar tamamen asılsız. 2 milyon TL'nin üzerinde dolandırıldım. Başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrenince ayrılmak ve paramı geri almak istedim. Bıçakla takip etmedim. Eğer öldürmek isteseydim, evine giderdim çünkü adresini biliyorum. Suç işlemediysem de suçlamaları kabul etmem, alnımın akıyla yatarım. Olay sırasında elimde bıçak yoktu. Yapmadığım suçlardan yargılanıyorum, kadın olmanın avantajlarını kullanıyor. Sürekli rahatsız ettiğim iddiaları gerçek değil. Yalanlarıyla Türkiye’yi küçük düşürdüler. 40 yaşından sonra bu kadın yüzünden yaşamadığım şey kalmadı. Suç işlemedim, yapsam kabul ederdim.

şeklinde savunma yaptı.

Savunmaların ardından, son söz olarak sanık Durmaz,

Yalan beyan veren kadınlarla doğru beyan verenlerin ayrılmasını istiyorum. Devletimizin 6284 sayılı yasa kapsamında kadınları iyi ve kötü olarak ayırt etmesini talep ediyorum.

dedi.

19 YIL 7 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, Fatih Durmaz'ı 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, olay sırasında bıçak kullanmaktan 1 ay ve 'Israrlı takip' suçundan ise 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplamda sanık Durmaz, 19 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)