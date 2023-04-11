Eskişehir'de eski sevgilisini katleden sanık, savunma yaptı Yaşlı bakım teknikeri genç kadını, 13 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldüren eski sevgilisi emniyet ve savcılıkta susma hakkını kullandı. Yargılanan sanık, duruşmada ilk kez ifade verdi. Katil, “Bıçağı rastgele savurdum. Kendime geldiğimde yerdeydi ve boğazı kesilmişti” dedi.

DHA

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde oturan Emine-Bekir Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri olan 25 yaşındaki Tuğçe Can, 12 Ocak günü ikiziyle kaldıkları Yenibağlar Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, polis tarafından yakalanıp, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcı, 5 sayfalık iddianame hazırladı

Burada 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilip gözaltına alınan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaya, emniyet ve savcılık ifadelerinde susma hakkını kullandı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, cinayet şüphelisi Onur Kaya hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 5 sayfalık iddianameyle, Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

13 kez bıçakladı, boğazını kesti, başına defalarca taşla vurdu

İddianamede, 22 yaşındaki Onur Kaya'nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ı 3'ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, cinayet şüphelisi Onur Kaya hakkında, kadına karşı, 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca 'şantaj' suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cinayet şüphelisi Onur Kaya'nın yargılanmasına bugün başlandı.

'Vedalaşmak için gittim'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan sanık Onur Kaya, mahkemeye SEGBİS yöntemiyle bağlandı.

Duruşmada, Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir ve ikizi Tuğba Can ile taraf avukatları yer aldı.

Emniyet ve savcılıkta susma hakkını kullanan Onur Kaya, hakim karşısında ilk kez ifade verdi.

İki ay sevgili kaldığı Tuğçe Can ile vedalaşmak için oturduğu apartmana gittiğini ve yanına evdeki ekmek bıçağını aldığını anlatan sanık, şunları söyledi:

"Dengesiz davranışlar sergilediğini söyledim"

Tuğçe'nin dengesiz davranışları nedeniyle tartıştık. Ben de, evlenmeyi düşünüyorduk ama böyle davranışlar sergilediği için ayrıldım. Osmaniye'deki ailemin yanına dönme kararı aldım. Bunu da mesajla kendisine söyledim. Son kez vedalaşmak için buluşacaktık. Tuğçe'nin evinin önüne gidip apartman girişinde bekledim. Tuğçe aşağı indiğinde benden ayrılmak istemediğini ve Osmaniye'ye gitmemi istemediğini söyledi. Ben de kendisine, dengesiz davranışlar sergilediğini, böyle devam edemeyeceğimizi söyledim. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı.

"Çok tahrik etti, 'erkek bozuntusu' dedi"

Tuğçe, birden sinirlenerek bağırmaya başladı. Apartman kapısına konulan kaldırım taşını alıp bana 'Zaten bana yetmiyorsun, erkek değilsin. İktidarsızsın' dedi. Çok tahrik etti, 'Erkek bozuntusu' diyerek taşla vurmaya çalıştı. Ben de elinden taşı alarak 2 kez salladım. Kafasına geldi. Ayakta ve duvara dayanmış durumdayken, 'Yaşamayı hak etmiyorsun, seni öldüreceğim' diyerek çantasını karıştırmaya başladı. Her zaman çantasında bıçak taşırdı. Dengesiz hareketleri olduğu için ben de vedalaşmaya gelirken, yanıma ne olur ne olmaz diye evdeki ekmek bıçağını almıştım.

"Kaç kere savurduğumu bilmiyorum"

Çok tedirgin olmuş ve paniğe kapılmıştım. Yanımdaki bıçağı alıp rastgele savurdum. Kaç kere savurduğumu bilmiyorum. Kendimi kaybetmiştim. Kendime geldiğimde Tuğçe yerdeydi ve boğazı kesilmişti. Ne yaptığımın farkına vardım. Tuğçe'nin öldüğünü anladım. Sonrasında çok pişman oldum, bileklerimi kesmek istedim. Çok halsiz olduğum için yapamadım. Oradan eve gittim. Evde de kendimi kesmeye çalıştım ama yapamadım. Daha sonra fare zehri içerek intihar etmek istedim.

Annesi fenalık geçirdi

Cinayet şüphelisinin savunması sonrası tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından sanık Onur Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

Tuğçe Can'ın, duruşma sonrası adliyeden çıkan annesi Emine Can, fenalık geçirdi.

"Onu duruşmada görünce midem bulandı"

Yakınlarının sakinleştirdiği Can, “Hiçbir suç çocuğumun yaptığı ya da söylediği hiçbir şey canına kastetmeye değmezdi. Bu caninin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyorum. Bu dünyada da öteki dünyada da yakasını bırakmayacağım. Ben adalete güveniyorum. Sonraki duruşmada buradan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını duyarak çıkacağım. Belki bir nebze benim içime su serpilecek. Benim kızım 89 gündür toprağın altında. Ama o halen utanmadan nefes alıyor. Onu duruşmada görünce midem bulandı.” dedi.

"Adalete güveniyorum"

Tuğçe'nin ikizi Tuğba Can da sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Hak ettiği cezayı alsın. Cezaevinden bir daha çıkamasın. Bu dünyadaki cehennemini kendi yarattı. Adalete güveniyorum.” dedi.