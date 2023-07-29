Eskişehir'de esnaf ve hırsız kadın arasıda kavga Merkezi bir noktada hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın ile esnaf arasında çıkan kavgada saç başa kavga kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Eskişehir’in Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi’nde hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kadın ile esnaf arasında kavga çıktı. İddiaya göre, bahsi geçen kadın bir işletmeden yüklü miktarda alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmadan kaçmaya çalıştı. Sokak ortasında birbirlerine girdiler Bunun sonucunda 4 vatandaş ile kadın arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga caddenin başından sonuna kadar devam ederken, çevredeki vatandaşlar kadının polis gelmeden önce çaldıklarını bırakıp olay yerinden kaçtığını söyledi.