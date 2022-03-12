Eskişehir'de feci kaza: 16 yaralı

Kütahya'ya doğru ilerleyen okul servisi kontrolden çıkarak kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucunda yaralanan 16 kişi tedavi altına alındı.

İnönü’den Kütahya istikametine doğru ilerleyen A.İ.Y. idaresindeki okul servisi, Eskişehir'de T.Ü. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 10 lise öğrencisi, 4 öğretmen ve araç sürücü hafif, servis aracının yedek sürücüsü V.I. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

YARALILARIN ERASMUS ÖĞRENCİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazaya karışan minibüsteki yolcuların, Erasmus kapsamında Denizli Merkez Efendi ilçesine bağlı Lütfi EGE Anadolu Lisesi ve Pamukkale ilçesi BİLSEM Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenleri olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.