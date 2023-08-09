Eskişehir’de FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı

DHA
FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılanıp, örgüt üyeliği suçundan hapis cezası alan 3 kişiyi yakaladı.
Cezaevine teslim edildi
FETÖ hükümlüsü 3 kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Serbest kaldılar
İfadeleri alınan 11 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.