Eskişehir’de FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı
DHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılanıp, örgüt üyeliği suçundan hapis cezası alan 3 kişiyi yakaladı.

Cezaevine teslim edildi

FETÖ hükümlüsü 3 kişi işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 11 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Serbest kaldılar

İfadeleri alınan 11 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.