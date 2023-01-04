Eskişehir'de genç adamı silahla yaralayan saldırgan çatıda yakalandı

Çiğ köfteci genci vurduktan sonra kayıplara karışan şahıs, ekipler tarafından yakalandı. 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, dün gece saatlerinde hareketlilik yaşandı.

Çiğ köfte dükkanı işleten 26 yaşındaki İbrahim Can T., tartışma yaşadığı Sercan İ. tarafından karnından silahla vurularak ağır yaralandı.

Olayın ardından şahıs kayıplara kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheliye yardım eden arkadaşı tutuklandı

Öte yandan emniyet ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli Sercan İ.’nin kaçtığı aracın plakası tespit edildi.

Aracı kullanarak şüpheliye yardım ettiği belirlenen Olgun Y., kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 saat süren çalışmaların ardından yakalandı

Ekipler, Sercan İ.’nin 5 katlı bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı. Apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyon için özel harekat ekipleri görevlendirildi.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayan şahıs, özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı çatı katında silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Soruşturma sürüyor

Ayrıca şüpheli Sercan İ.’ye kaçışında yardım ettiği belirlenen Önder Ş. ile Yasin Y. de olay yeri yakınlarında yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Sercan İ., Önder Ş. ve Yasin Y., ifadeleri için Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

DHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

























