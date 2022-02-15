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    Eskişehir'de genç kadını zorla kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı

    26 yaşındaki genç kadını zorla kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 15.02.2022 - 17:31
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    Eskişehir'de genç kadını zorla kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı

    Eskişehir'de polise başvuran Ş.T. (26), 13 Şubat'ta gece saatlerinde, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada tanımadığı 45-50 yaşlarında erkeğin yanına yaklaştığını, sonra ağzını kapatıp, sürükleyerek sokak üzerindeki bir apartmanın garaj kısmına kadar götürdüğünü ve bu sırada bayıldığını, sonrasını hatırlamadığını ifade ederek şikayetçi oldu.

    40 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

    İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının yanı sıra çok sayıda otomobili incelemeye aldı.

    Ekipler, yaklaşık 40 saatlik kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Turgut Ö. (39) olduğunu belirledi.

    SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

    Polis, zanlı Turgut Ö'yü Mahmudiye ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

    “Kadına karşı cinsel amaçlı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Turgut Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eskişehir de genç kadını zorla kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı #1

    Eskişehir de genç kadını zorla kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı #2


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