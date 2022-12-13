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Eskişehir'de hamile eşini dövdü, erken doğan bebeği ölünce tutuklandı

Eskişehir'de hamile eşini dövdü, erken doğan bebeği ölünce tutuklandı

8 aylık eşini darbederek erken doğumla dünyaya gelen bebeğin ölümüne neden olduğu belirlenen Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı. Zanlının daha önce de eşini hamileyken dövdüğü öğrenildi.