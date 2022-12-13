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    Eskişehir'de hamile eşini dövdü, erken doğan bebeği ölünce tutuklandı

    8 aylık eşini darbederek erken doğumla dünyaya gelen bebeğin ölümüne neden olduğu belirlenen Afganistan uyruklu zanlı tutuklandı. Zanlının daha önce de eşini hamileyken dövdüğü öğrenildi.
    • 13.12.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:56
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    Eskişehir'de hamile eşini dövdü, erken doğan bebeği ölünce tutuklandı

    Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu Nasrullah N. (31) ile eşi F.N. (33) arasında, 3 gün önce tartışma çıktı.

    Kavgaya dönüşen olayda Nasrullah N, 8 aylık eşi F.N'yi karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darbetti.

    Erken doğum yaptı

    Yaralanan kadın evde erken doğum yaptı.

    Dünyaya gelen bebek bir süre sonra hayatını kaybetti.

    Daha önce de hamileyken dövdü

    Yaralanan F.N, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralı kadın polise verdiği ifadede, eşi Nasrullah N'nin yaklaşık 2 yıl önce de kendisini darbettiğini ve 4 aylık hamileyken düşük yaptığını söyledi.

    Tutuklandı

    Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nasrullah N'yi gözaltına aldı.

    AA’nın haberine göre emniyetteki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Nasrullah N., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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