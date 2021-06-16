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    Eskişehir'de hapisten çıktığı gün hırsızlık yaptı

    Hırsızlık suçundan tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ö.K., 1 gün sonra yine hırsızlık yaptığı tespit edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 16:26
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    Eskişehir'de hapisten çıktığı gün hırsızlık yaptı

    Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde maden işletmesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ö.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Sivrihisar ilçesi Yenice ve Böğürtlen Mahallesi’nde bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Ö.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K,. yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu.

    3 BAĞ EVİNDEN MALZEME ÇALDI

    Tutuklanan Ö.K.’nin evinde bulunan 3 bağ evinden çalındığı tespit edilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de hapisten çıktığı gün hırsızlık yaptı #1

    Eskişehir de hapisten çıktığı gün hırsızlık yaptı #2

    Eskişehir de hapisten çıktığı gün hırsızlık yaptı #3

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