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Eskişehir'de hapisten çıktığı gün hırsızlık yaptı

Eskişehir'de hapisten çıktığı gün hırsızlık yaptı

Hırsızlık suçundan tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ö.K., 1 gün sonra yine hırsızlık yaptığı tespit edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.