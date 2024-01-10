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Eskişehir'de hayatlarında ilk defa kar gören çocuklardan ilginç tepki

Eskişehir'de hayatlarında ilk defa kar gören çocuklardan ilginç tepki Eskişehir’de aniden bastıran yağış sonrası aileleriyle birlikte dışarıya çıkan ve hayatlarında ilk defa kar gören 2 buçuk yaşındaki çocukların verdiği ilginç tepkiler, cep telefonu kamerasına yansıdı.