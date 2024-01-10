İHA
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere dün akşam saatlerinden itibaren Eskişehir’de kar yağışı etkili oldu.
Vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri ve özlemini duydukları yağış karşısında sabah olmasını beklemeden kar topu savaşlarına başladı.
Ailecek dışarıya çıkan Eskişehirliler, doyasıya kar oynadı.
Kar tanelerini görünce çok şaşırdılar
Hayatlarında ilk defa kar oynamaya çıkartılan 2 buçuk yaşındaki 2 çocuk ise kar tanelerini görünce şaşırarak ilginç tepkiler verdi.
O renkli anlar aileler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınırken, dışarıda dakikalarca birlikte vakit geçiren çocuklar kar yağışının tadını çıkardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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