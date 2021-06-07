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    Eskişehir'de helikopter ile trafik denetimi

    Yapılan trafik uygulamasında 21 araç sürücüsüne 8 bin 628 lira para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 16:52
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    Eskişehir'de helikopter ile trafik denetimi

    Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, ‘Helikopter Destekli Trafik Denetimi’ gerçekleştirildi.

    KURALA UYMAYANLAR CEZADAN KAÇAMADI

    Yapılan havadan trafik uygulamasında; seyir halinde cep telefonu kullanmak, yükü karayoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, gabari dışı yük yüklemek, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme ve yakın takip kurallarına uymayanlar denetlendi.

    21 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA

    Yapılan trafik denetimi sonucunda; 21 araç sürücüsüne 8 bin 628 lira para cezası uygulandı.

    Eskişehir de helikopter ile trafik denetimi #1

    Eskişehir de helikopter ile trafik denetimi #2

    Eskişehir de helikopter ile trafik denetimi #3

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