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    Eskişehir'de hırsız 10 dakikada bağlı olan motosikleti çaldı

    Gece saatlerinde mahalle direğine bağlı olan elektrikli motosikleti fark eden şahıs, bir süre çevreyi kontrol etmesinin ardından çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 16.09.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 10:30
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    Eskişehir'de hırsız 10 dakikada bağlı olan motosikleti çaldı

    Hırsızların hedefindeki elektrikli motosiklet çalındı...

    Eskişehir'de gece saatlerinde yaşanan olayda, mahalledeki direğe bağlı olan motosiklet hırsızların dikkatini çekti.

    10 dakika boyunca uğraştı

    Olay yerine gelen şahıs, bir süre çevreyi kontrol ederek kilitleri sökmeye çalıştı.

    Yaklaşık 10 dakika süren uğraşın ardından motosiklet bağlı olduğu yerden sökülerek şahıs tarafından çalındı.

    Eskişehir de hırsız 10 dakikada bağlı olan motosikleti çaldı #1

    Ekipler harekete geçti

    Sabah saatlerinde durumu fark eden motosiklet sahibi Elif Ülker, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İHA'nın aktarımına göre; olay yerine gelen ekipler, gerekli incelemelerin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    Eskişehir de hırsız 10 dakikada bağlı olan motosikleti çaldı #2

    ki tane kilit vardı ve ikisini de açıyor"

    Güvenlik kamerasından izledikten sonra yaşanan hırsızlık anlarını anlatan Ülker, “Bu dönemlerde Eskişehir’de çok sıklıkla markalı bisiklet ve elektrikli motosikletlerin çalınma olayları rastladık. En sonunda biz de mağdurlardan biri olduk. 13 Eylül gecesi önce çevreye bakınıyor, ondan sonra sokakta 2-3 kere daha turladıktan sonra, gece 04.30 sıralarında demirde bağlı olan motoru çalışıyor. Motorun üzerinde anahtarı unutmuşuz. İki tane kilit vardı ve ikisini de açıyor. 10 dakika uğraştıktan sonra kilitlerden bir tanesini yanına alıyor. Onu da yolda giderken düşürüyor ve tekrar geri dönüp alıyor ve yoluna devam ediyor. 1 yıl önce almıştım, şu anda piyasada değeri 30 bin TL kadar” dedi.

    Eskişehir de hırsız 10 dakikada bağlı olan motosikleti çaldı #3

    Eskişehir de hırsız 10 dakikada bağlı olan motosikleti çaldı #4


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