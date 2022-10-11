Eskişehir'de hırsız kablo çalarken elektrik çarptı, hastanelik oldu

Elektrik trafosundan kablo çalmak isterken akıma kapılan hırsız ağır yaralandı ve hastanelik oldu.

Eskişehir'de F.T isimli şahıs, elektrik trafosundan kablo çalmaya çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahallede devriye atan bekçiler, trafodan kablo çalmaya çalışan F.T. isimli şüphelinin elektrik akımına kapıldığını fark etti.

Elektrik çarpan hırsızın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi

Hırsıza elektrik çarpması sonucu bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahale ve kontrol yaptıktan sonra ambulansla Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama Ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, hastanede tedavi altına alınan şüpheli F.T.'nin, sağlık durumunun iyi olmadığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Çeşitli aramalar yapılan şüpheliden; 1 elektrikli motosiklet, balta, levye, kerpeten, demir kesme makası, boru anahtarı, 2 İngiliz anahtarı, 2 tornavida, tel makası, biber gazı, papağan pense ve 1 çift inşaat eldiveni ele geçirildi.



