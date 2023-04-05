Eskişehir'de hırsızlık yapan hurdacı çaldığı ürünleri satarken yakalandı JASAT dedektif timleri bir iş yerinden 12 bin TL değerindeki 25 adet metal plakanın çalınmasıyla ilgili başlatılan çalışmada hurdacı eşyaları satmaya çalışırken gözaltına alındı.

İHA

Ülke güvenliğini bozacak şahıslara yönelik denetimler yapılıyor.

Yapılan denetimlere her geçen gün bir yeni ekleniyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 16 Mart tarihinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren hırsızlık olayıyla ilgili çalışmalar, yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında sahte plakalı kamyonet ile hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin bilgileri tespit edildi.

JASAT dedektif timleri ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nca iş yerinden yaklaşık 12 bin TL değerinde olan 25 adet metal plakanın çalınmasıyla ilgili şüphelenilen hurdacı yakalandı.

Gözaltına altına alındı

Çaldığı malzemeleri kendi kimlik bilgileriyle satan şüpheli hurdacı, yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahsa, “İş Yerinden Hırsızlık, Suç Eşyasını Satın Almak Veya Kabul Etmek” suçundan adli işlem uygulandı.