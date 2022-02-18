Eskişehir'de husumetlisini öldüren sanığa iyi hal indirimi

Sokakta karşılaştığı husumetlisi Mustafa Koca'yı bıçaklayarak öldüren ve hakkında müebbet hapis istenen Kerim Enes Bayrak, iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de yıllar önce içkili bir mekanda kavga eden Mustafa Koca ile Kerim Enes Bayrak, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde karşılaşarak tartışma yaşadı.

Tartışma sonucu Kerim Enes Bayrak, Mustafa Koca'yı göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

KATİL MÜEBBETLE YARGILANDI

Cinayet sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Kerim Enes Bayrak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle Kerim Enes Bayrak hakkında müebbet hapis cezası istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

"PLANLI YAPMADIM, PİŞMANIM"

Davanın karar duruşmasına Kerim Enes Bayrak'ın yanı sıra Mustafa Koca'nın yakınları ile avukatlar katıldı.

Mahkemede son savunmasını yapan sanık Bayrak, öldürme kastı olmadığını söyleyerek "Olaylar, tamamen karşılaştıktan sonra gelişti. Planlı bir eylem değildi. Sadece kendimi savunma amaçlı hareket ettim. Maktulü öldürme ya da yaralama kastım yoktu. O gece evde benimle beraber olan Armağan yüzünden bu olay gerçekleşti. Armağan, aşağı katta alkol bulabileceğimizi söylemeyip, beni aşağı indirmeseydi böyle bir karşılaşma gerçekleşmeyecekti. Pişmanım." dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 25 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, savunmaların sanık Bayrak'ı 'kasten öldürme' suçlamasıyla 'iyi hal indirimi' uygulayıp 25 yıl hapse mahkum etti.