Euro
15.48
0.15%
Dolar
13.62
0.32%
Altın
828.16
-0.13%
Borsa
2020
0.50%
Bitcoin
554.321
-6.25%
BTXN Coin
38.40
3.19%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Eskişehir'de husumetlisini öldüren sanığa iyi hal indirimi

    Sokakta karşılaştığı husumetlisi Mustafa Koca'yı bıçaklayarak öldüren ve hakkında müebbet hapis istenen Kerim Enes Bayrak, iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 15:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de husumetlisini öldüren sanığa iyi hal indirimi

    Eskişehir'de yıllar önce içkili bir mekanda kavga eden Mustafa Koca ile Kerim Enes Bayrak, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde karşılaşarak tartışma yaşadı.

    Tartışma sonucu Kerim Enes Bayrak, Mustafa Koca'yı göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.

    KATİL MÜEBBETLE YARGILANDI

    Cinayet sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Kerim Enes Bayrak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle Kerim Enes Bayrak hakkında müebbet hapis cezası istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

    "PLANLI YAPMADIM, PİŞMANIM"

    Davanın karar duruşmasına Kerim Enes Bayrak'ın yanı sıra Mustafa Koca'nın yakınları ile avukatlar katıldı.

    Mahkemede son savunmasını yapan sanık Bayrak, öldürme kastı olmadığını söyleyerek "Olaylar, tamamen karşılaştıktan sonra gelişti. Planlı bir eylem değildi. Sadece kendimi savunma amaçlı hareket ettim. Maktulü öldürme ya da yaralama kastım yoktu. O gece evde benimle beraber olan Armağan yüzünden bu olay gerçekleşti. Armağan, aşağı katta alkol bulabileceğimizi söylemeyip, beni aşağı indirmeseydi böyle bir karşılaşma gerçekleşmeyecekti. Pişmanım." dedi.

    İYİ HAL İNDİRİMİYLE 25 YIL CEZA ALDI

    Mahkeme heyeti, savunmaların sanık Bayrak'ı 'kasten öldürme' suçlamasıyla 'iyi hal indirimi' uygulayıp 25 yıl hapse mahkum etti.

    Eskişehir de husumetlisini öldüren sanığa iyi hal indirimi #1

    Eskişehir de husumetlisini öldüren sanığa iyi hal indirimi #2


    İlginizi Çekebilir

    Cengiz Holding
    Advertorial Mobil

    Cengiz Holding

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Görüş Bildir