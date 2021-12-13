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    Eskişehir'de iki esnaf arasında silahlı kavga: 1 yaralı

    Komşu iki esnafın, kapının önüne izmarit atılmasıyla başlayan tartışmasında silah çekildi. Arbede sonucunda yaralanan bir kişinin ise tedavisi sürmekte.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 17:13
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    Eskişehir'de iki esnaf arasında silahlı kavga: 1 yaralı

    Eskişehir’de komşu iki esnaf arasında önceden bulunan husumet, kapının önüne izmarit atılmasıyla başladı.

    Emlak dükkanının önüne araç park edilmesine sinirlenen şahıs, araç kiralama firmasının işletmeciliğini yapmakta olan E.A. ve B.A. ile tartıştı.

    MİNİBÜSÜN CAMINA VURDU

    Tartışma esnasında minibüsün camına vurarak çatlamasına neden olan şahıs, araç kiralama firmasının sahipleriyle kavga etmeye başladı.

    Eskişehir de iki esnaf arasında silahlı kavga: 1 yaralı #1

    SİLAH ÇEKİLDİ

    Çıkan arbede sonrası emlak ve inşaat işletmecisinin oğlu Y.N., silah çekerek babasının tartıştığı kişilere doğru ateş etti.

    Araç kiralama şirketini işleten kardeşlere doğru edilen ateş sonucu E.A. yaralandı.

    YARALININ DURUMU İYİ

    Sol bacağından yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen E.A.’nın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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    ATEŞ EDİP DÜKKANINDA OTURDU

    Kapı komşusuna ateş ederek yaralanmasına sebep olan Y.N. ise olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi dükkanına geçti.

    Kullandığı silahla birlikte dükkanda polislerin gelmesini bekleyen Y.N., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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