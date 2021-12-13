Eskişehir'de iki esnaf arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Komşu iki esnafın, kapının önüne izmarit atılmasıyla başlayan tartışmasında silah çekildi. Arbede sonucunda yaralanan bir kişinin ise tedavisi sürmekte.

Eskişehir’de komşu iki esnaf arasında önceden bulunan husumet, kapının önüne izmarit atılmasıyla başladı.

Emlak dükkanının önüne araç park edilmesine sinirlenen şahıs, araç kiralama firmasının işletmeciliğini yapmakta olan E.A. ve B.A. ile tartıştı.

MİNİBÜSÜN CAMINA VURDU

Tartışma esnasında minibüsün camına vurarak çatlamasına neden olan şahıs, araç kiralama firmasının sahipleriyle kavga etmeye başladı.

SİLAH ÇEKİLDİ

Çıkan arbede sonrası emlak ve inşaat işletmecisinin oğlu Y.N., silah çekerek babasının tartıştığı kişilere doğru ateş etti.

Araç kiralama şirketini işleten kardeşlere doğru edilen ateş sonucu E.A. yaralandı.

YARALININ DURUMU İYİ

Sol bacağından yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen E.A.’nın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ATEŞ EDİP DÜKKANINDA OTURDU

Kapı komşusuna ateş ederek yaralanmasına sebep olan Y.N. ise olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi dükkanına geçti.

Kullandığı silahla birlikte dükkanda polislerin gelmesini bekleyen Y.N., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.