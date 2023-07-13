Eskişehir'de ikinci Kadir Şeker olayında 5 yıllık hapis cezasına savcı ve avukattan itiraz Eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'yi engellemeye çalışırken bıçakla yaraladığı için 5 yıl hapse çarptırılan Tolga Daşkıran'ın cezasına hem savcı hem de avukatı itiraz etti.

DHA

Eskişehir'de Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, geçen yıl 5 Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

19 yaşındaki Tolga Daşkıran ile arkadaşı Hüseyin Şahin de kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti.

Bu sırada Ahmadi, kendisini yere düşüren Şahin'i bileğinden bıçakladı.

Bıçakla yaraladı

Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün sonra taburcu edilip, tutuklandı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın karar duruşmasında; savcı mütalaada Tolga Daşkıran'ın 'meşru savunma' hükümleri çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, tüm suçlamalardan beraat talebinde bulundu.

5 yıl hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti ise Tolga Daşkıran'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri ile 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Savcı ve avukatı itiraz etti

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından duruşma savcısı ile Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammed Serkan İleli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Savcı itiraz dilekçesinde Tolga Daşkıran'ın 'meşru müdafaa' hükümleri çerçevesinde beraat etmesi gerektiğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

Dosyadaki olay anına ilişkin görüntüler, şahısların kovalama istikameti ile markete ait kamera görüntüleri ve beyan içerikleri incelendiğinde, sanıkların Abdülkadir'in eşine yönelik eylemini sonlandırmak ve defetmek maksadıyla hareket ettiği zira Abdulkadir'in almış olduğu darbeler neticesinde eylemine son vererek kaçmaya başladığı ve bilgi sahibi beyanları ve görüntü içeriğine göre markete girdikten kısa bir süre sonra yere yığıldığı, market içerisi ve kaçış güzergahında sanıkların bıçakla yaralama eylemine ilişkin görüntü tespit edilememesi karşısında sanıkların üzerine atılı suçları 'meşru savunma' kapsamında işledikleri anlaşılmaktadır. Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın Tolga Daşkıran lehine istinafen kaldırılması arz olunur.

"Başkasına zarar vermesin ve kaçmasın diye kovaladı"

Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammed Serkan İleli yaptığı savunmasında şunları söyledi:

Müvekkilim kendisine karşı olmayan olayda gerçekleşen bir saldırıyı ayırmaya çalışmış. Bu sebeple saldırıyı defetmek amacıyla kendini savunmak zorunda kalmıştır. Somut olayda saldırı var, saldırıya karşı 'orantılı' şekilde savunma var; neticesinde ise meşru müdafaa söz konusudur. Ancak sayın mahkemece olay meşru müdafaa olarak değerlendirilmemiştir. Olayda müvekkilin yaralanmaması meşru müdafaanın şartlarını ortadan kaldırmaz. Müvekkile karşı gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek eyleme ilişkin yapılan savunma da yaralanma kastı aranmaz. Burada müvekkilin yaralanmamış olması bahsettiğimiz gibi meşru müdafaayı etkilemez. Tanık beyanında da anlaşılacağı üzere müvekkilin sanık Ahmadi'nin peşinden gitmesi öldürme ya da yaralama kastı gütmeden daha fazla zarar vermemesi ve kaçmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu olayda orantılılık ilkesinin dikkate alınmadığı, bu sebeple müvekkile verilen cezanın hakkaniyete aykırı oldu düşüncesindeyiz.

İkinci Kadir Şeker olayı

Konya'da 5 Şubat 2020'de Piri Reis Parkı'nda Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü sırada müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Eskişehir'de de Tolga Daşkıran, sokak ortasında eşini ve kızı öldürmeye çalışan Afganistan uyruklu şüpheliye engel olmasıyla; kamuoyunda ikinci 'Kadir Şeker' olayı olarak biliniyor.