Eskişehir'de inşaat bekçisi silahla yaralandı Bir inşaatın bekçisini silahla yaralayan ve saklandığı evde kendisine de bıçakla zarar vermeye yeltenen Baran Y., gözaltına alındı.

DHA

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde yaşayan Baran Y., henüz nedeni ve ismi öğrenilemeyen bir inşaatın bekçisini silahla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye giden polis ekipleri, şüphelinin Baran Y. olduğunu belirledi.

Baran Y., kendisini takip eden polisin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen kaçıp, Gölbaşı Sokak’ta bir eve girdi.

POLİSLERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİ

Pencereden etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için havaya ateş eden ve kendine zarar vereceğini söyleyen Baran Y., evin bahçe kapısından kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Silahla yaralanan inşaatın bekçisi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Saklandığı evde bıçakla kendisine zarar vermeye yeltenen Baran Y., Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisi yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Baran Y., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)